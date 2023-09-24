Вернувшись из плена, бывший британский военнослужащий написал книгу, в которой в ужасных подробностях рассказывает, что такое российский плен.

Британский солдат в отставке Шон Пиннер мирно и счастливо жил в Мариуполе со своей украинской семьей, когда в феврале 2022 года войска Путина начали полномасштабное вторжение.

Бывший военнослужащий, родившийся в Хартфордшире, не смог стоять в стороне и пошел защищать свой дом, объясняя это тем, что воспринимает происходящее как "битву между добром и злом". В апреле 2022 года он попал в российский плен, пишет издание The Sun.

Видео дня

Вернувшись из плена, Шон написал книгу, в которой в ужасных подробностях рассказывает, как его яростно пытали люди, которые, по его мнению, были оперативниками российского спецназа.

"Я не мог ответить. Я заикался, находился в состоянии шока, моя челюсть все еще пульсировала от избиения. Затем я уловил мерцание лезвия. Прежде чем я успел среагировать, оно врезалось в мою ногу", - вспоминает Шон пытки в плену.

По его словам, его порезали, как "мясо на шашлык".

"Я с ужасом смотрел на рану и кричал. Большой кусок мяса был отрезан, как мясо для шашлыка. На полу было море крови, и не было никаких надежд выйти из этого невредимым", - рассказал он.

Шон думал, что его убьют.

"Но слова моей жены Ларисы кружились в моей голове. Жить. Бороться. Выжить!",- вспоминает бывший британский солдат.

Палачи расспрашивали Шона, откуда он - случайно ли он не разведчик из MI6 (Секретная разведывательная служба Великобритании – ред.).

"Потом кто-то схватил меня за плечи, и я услышал, как трескается и рвется малярная лента. Когда я посмотрел вниз, кто-то завернул мое бедро в старую синюю футболку... на меня надели капюшон, а потом потащили и запихнули в кузов автомобиля. Я начал дрожать - у меня начался шок от происходящего. Один из солдат прошептал мне на ухо, чтобы я не двигался, иначе меня застрелят",- поделился воспоминаниями Шон.

Его отвезли в Донецк.

"Через тридцать минут машина остановилась, и меня вытащили из машины, как огромную сумку с покупками. Когда меня заставляли проходить через новые двери и другие коридоры, я чувствовал, что меня доставили в бывший украинский полицейский участок. Вероятно, российский спецназ использовал его как свою базу. Потом меня оставили в том, что было похоже на ванну. Место было сырым; воняло смертью, но не было ни раковины, ни туалета, ни душа. Мою грудь сжало от страха. В полу было круглое дренажное отверстие, расположенное так, чтобы любой след крови или зубов, даже пальцев ног или рук можно было смыть шлангом", - описал то место Шон.

Затем Шона привязали к деревянному креслу, а его плечи обвивал украинский флаг.

"Без всякого предупреждения взрыв электричества врезался в мое тело. Боль была даже сильнее, чем рана в моей ноге, и я был вынужден выпрямиться в гиперактивном спазме, мои кости сжались. Взрыв мог длиться всего пятнадцать секунд или около того, но он казался вечным, и когда электричество выключили, я упал обратно в кресло, дергаясь...", - пишет в своей книге Шон.

Он обратил внимание, что его постоянно спрашивали, кто он - разведчик или снайпер.

"Я точно не знаю, сколько времени меня пытали. Трудно догадаться, и если бы мне кто-то сказал, что агония длилась несколько дней, я бы поверил. Но я не сломался. Когда я пришел в себя, мне в затылок воткнули 9-миллиметровый пистолет, и я не испугался. Сказал им, что если они собираются это сделать, то пусть делают. А потом услышал щелчок пустого барабана и почувствовал удар по затылку", - сказал Шон.

Он добавил, что россияне нашли его профиль в соцсетях и поняли, кто перед ними.

"У них был мой профиль в соцсетях, а вместе с ним и книга контактов близких — людей, которых можно было эмоционально пытать издалека, ради развлечения. Конечно, вскоре после этого мне в лицо ткнули смартфон. На экране было мое видео в кресле с украинским флагом на плечах. Я шатался от удара током. Появилось изображение моего паспорта. Сверху было выбито слово "умер". "Ты мертв в Интернете", - прошептал мне голос", - сказал Шон.

Ужасы русского плена

Ранее УНИАН сообщал о двух британских военнопленных, которые назвали обращение с ними со стороны российских "дикарей" хуже, чем отношение боевиков ИГИЛ. Их заставляли записывать видео в стиле заложников с просьбой об освобождении. Их били и кормили объедками. Они спали в камерах без окон, заполненных 30 заключенными. Им наносили удары ножом и били электрическим током. Они носили одежду, покрытую вшами, и над ними издевались, когда их семьи отчаянно пытались освободить их из плена.

Кроме того, Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на бывшего руководителя оккупационной "Волновахской исправительной колонии" (более известная как Еленовская колония). Злоумышленник причастен к массовым издевательствам над украинскими военнопленными в застенках российской тюрьмы.

Вас также могут заинтересовать новости: