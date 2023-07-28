Экс-руководитель колонии организовал пытки более 100 военнопленных.

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на бывшего руководителя оккупационной "Волновахской исправительной колонии" (более известна как Еленовская колония). Злоумышленник причастен к массовым издевательствам над украинскими военнопленными в российской тюрьме.

"По данным следствия, бывшим главой оккупационной колонии оказался местный житель, который до 2014 года был начальником сектора по розыску в Горловском райотделе расформированной милиции Донецкой области. Во время захвата части региона он остался на территории города и впоследствии пошел на сотрудничество с местной оккупационной администрацией РФ. В начале 2022 года злоумышленник стал руководителем созданной агрессором Еленовской колонии и пробыл на этой "должности" до конца июля", - говорится в сообщении СБУ.

По информации спецслужбы, с начала полномасштабного вторжения РФ и до конца июля 2022 года руководитель колонии организовал пытки более 100 пленных бойцов ВСУ. Для пыток военнопленных отводили в специально созданный на территории колонии "дисциплинарный изолятор". В застенках к людям применяли различные виды физического насилия и совершали психологическое давление, которые сопровождали постоянными угрозами "медленного" убийства.

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В СБУ отмечают, что для "конвоирования" людей в пыточную фигурант привлекал своего подчиненного – "младшего инспектора отдела надзора" оккупационной тюрьмы, который также участвовал в пытках над военнопленными. Установлено, что подчиненный до "назначения" находился в составе так называемой "службы исполнения наказаний" террористической организации "ДНР" во временно оккупированной Горловке.

Сейчас оба злоумышленника скрываются от правосудия на временно оккупированной территории на востоке Украины. На основании собранных доказательств обоим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Жестокое обращение с военнопленными, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Еленовская колония - что надо знать о тюрьме

В мае 2022 года в колонию в оккупированном поселке Еленовка Донецкой области были вывезены украинские бойцы из "Азовстали".

В ночь на 29 июля в колонии произошел взрыв, в результате которого разрушено здание, где содержались украинские военнопленные. Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле колонии. По данным российской стороны, погибли более 50 украинских защитников. Украинские силовые структуры назвали взрыв в Еленовке российским терактом. Украинская сторона не получила официальных ответов от России относительно списков погибших и раненых в результате теракта.

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