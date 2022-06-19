По данным британской разведки, Российскую Федерацию пытаются покинуть 15 тысяч долларовых миллионеров.

Украина будет решать, кого прощать из российской элиты и олигархов, а кого нет.

Такое мнение в эфире информационного телемарафона высказал российский оппозиционный политик и бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, комментируя информацию британской разведки о том, что Российскую Федерацию пытаются покинуть 15 тысяч долларовых миллионеров.

"Сейчас в России продолжается два разных и разнонаправленных процесса. В-первых, есть очень большое желание со стороны многих российских олигархов и вообще представителей российской элиты, куда сбежать из России, от этой власти и найти свое место на Западе. С другой стороны, из-за всех этих санкций, которые сейчас были введены, это трудный вопрос. Не просто даже с бытовой точки зрения. В банках открываются новые счета и, наоборот, закрываются существующие. Невозможно там (в западных странах –УНИАН) покупать недвижимость, очень много разных вопросов", - отметил Пономарев.

Он добавил, что Запад хочет, чтобы россияне, прежде всего, что-то сделали. "Я считаю, что это правильная постановка вопроса", - подчеркнул Пономарев.

Российский оппозиционный политик считает, что сейчас очень многое будет зависеть от Украины.

"Украина будет решать, кого прощать (из российской элиты и олигархов - УНИАН), а кого и нет. Если эти люди будут бежать из Российской Федерации, активно помогать Украине и активно бороться против этой войны, тогда их можно и принимать. Если нет, то пусть они лучше остаются в Российской Федерации и страдают за это", - подчеркнул Пономарев.

Как сообщал УНИАН 17 июня британская разведка в свежем отчете поделилась данными, что Российскую Федерацию пытаются покинуть 15 тысяч долларовых миллионеров. Если такой отток случится, то это станет очередным ударом по экономике РФ, который она понесет из-за вторжения в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: