По словам эксперта, российский БТР при подобной атаке просто сгорел бы.

Российские оккупанты атаковали украинский бронетранспортер M1126 Stryker с помощью FPV-дрона и беспилотника "Ланцет". Однако машина на полном ходу продолжила движение.

Соответствующее видео обнародовал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. По словам эксперта, на кадрах зафиксировано, как российский FPV-дрон преследует украинский бронетранспортер M1126 Stryker, очевидно, переданный ВСУ западными партнерами.

Более того, FPV-дрон донаводит на БТР ударный беспилотник "Ланцет", который в итоге поражает Stryker. Однако бронетранспортер продолжает мчаться вперед, не снижая скорости.

"Это очередной пример уровня живучести западной бронетехники", – подчеркивает обозреватель.

Специалист также оценил, что бы случилось с российским БТР-82А, если бы его аналогичным образом атаковал "Ланцет". По словам Коваленко, такой бронетранспортер вряд ли бы "выжил", и это уже неоднократно подтверждалось в бою.

"Видео, на которых украинские FPV-дроны сжигают российские БТР-82А как спичечные коробки, более чем достаточно", – поясняет аналитик.

Он добавил, что Stryker обладает одним из самых высоких показателей защищенности в своем классе. При этом используется одновременно в качестве пассивной брони металлический стальной и керамические бронеплиты, что позволяет выдерживать выстрел калибром 14,5 мм и осколки от артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

M1126 Stryker: что стоит знать

Согласно информации из открытых источников, M1126 Stryker – бронетранспортер, производства компании General Dynamics Land Systems (США). Он создан на базе канадско-швейцарского бронетранспортера LAV III/Piranha III 8x8 и предназначен для транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения боя из машины и огневой поддержки.

M1126 Stryker используется также для разведки, охраны, патрулирования, связи; иногда – для доставки на поле боя оружия, боеприпасов и других военных грузов, эвакуации раненых.

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