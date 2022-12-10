В городе повреждены 11 домов, детский сад, админздание, автостоянка, автомойка, газопровод и линии электропередач.

В результате атаки российских оккупантов по Никополю ранены четыре человека, сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Пять атак и четверо пострадавших. Ночь на Никопольщине снова прошла под обстрелами тяжелой артиллерии врага. Россияне ударили по двум общинам - Никопольской и Марганецкой. Больше всего досталось Никополю. Там ранены четверо пожилых людей. Супругов спасатели достали из горящей квартиры. Медики оказали им помощь. Муж и жена лечатся дома. Еще два человека - 72-летний мужчина и 86-летняя женщина - госпитализированы с минно-взрывными травмами. Состояние средней тяжести", - сообщил он.

Резниченко также рассказал, что в городе повреждены 11 многоэтажных и частных домов. Также, по его словам, российские снаряды повредили и детский сад, административное и офисное здание, автомойку, автостоянку, несколько автомобилей, газопровод и линии электропередач.

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Он также отметил, что в Марганецкой общине люди уцелели. В других районах ночь была тихой - без тревог и чрезвычайных ситуаций. И на эту минуту спокойно.

Удары по Никополю

Это не первый раз россияне терроризируют Днепропетровскую область. 9 декабря оккупанты в очередной раз обстреляли Никополь из РСЗО "Град", накрыв огнем Мировскую, Красногригоровскую и Никопольскую общины.

Война в Украине - актуальные данные

Россияне сосредотачивают силы на захвате Донецкой области и удерживании логистических путей в Луганской области. Тяжелые бои продолжаются на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В течение суток ВСУ отбили атаки врага в районах населенных пунктов Площанка, Невское, Белогоровка Луганской области и Яковлевка, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Дружба, Невельське, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, украинские бойцы уже вплотную подошли до Кременной.

Вместе с тем продолжается обучение "мобиков" на территории Беларуси.

С начала полномасштабного вторжения ликвидировано уже 93 390 оккупантов.

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