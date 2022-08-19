Еще 10 человек получили ранения.

За минувшие сутки российские военные убили 5 мирных жителей в Донецкой области.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Россия убивает гражданских! За 18 августа россияне убили 5 мирных жителей Донетчины: 2 в Авдеевке, 1 в дружбе, 1 в Зеленополье и 1 в Первомайском. Еще 10 человек получили ранения", - сообщил он.

По словам Кириленко, пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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На Донбассе на двух направлениях продолжаются бои, оккупанты пытаются идти в атаку, но военные отбивают вражеские штурмы.

Противник вел наступательные бои в направлениях Спорное - Выемка, Стряповка – Соледар, Владимировка – Соледар, Клиновое – Бахмут, Вершина – Кодема. На указанных направлениях подразделения противника успеха не имели и отошли.

Продолжаются бои на направлении Покровское – Бахмутское и Лозовое – Первомайское.

По данным Института изучения войны и украинской разведки, россияне в ближайшее время готовят серию провокаций на Запорожской АЭС, чтобы обвинить в ней Украину.

Между тем, вечером 18 августа, на оккупированных РФ украинских территориях и в Белгородской области раздались взрывы на военных объектах российских захватчиков.

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