Это приводит к отказам оккупантов от участия в боевых действиях.

Личный состав россиян, воюющих в Украине, деморализован.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

"Личный состав противника деморализован, что обусловлено постоянным переносом сроков их ротации и обманом с обещанными выплатами. Это приводит к отказам оккупантов от участия в боевых действиях", - говорится в сообщении.

Напомним, это не первые случаи, когда враги ищут способ сбежать с войны. Еще в конце мая в ГУР сообщали, что в Харьковской области рашисты искали украинские патроны с целью совершить "самострел".

А на прошлой неделе Служба безопасности Украины опубликовала подборку "лайфхаков" захватчиков, которые позволяют убраться с войны домой. Для этого они придумывают самые разные хитрости. Противники готовы притворяться психически нездоровыми, ломать руки и даже стрелять друг в друга.

Также отмечалось, что российские оккупанты деморализованы и ищут любую возможность избежать участия в боевых действиях. Они стали чаще саботировать приказы своих офицеров, особенно если это касается наступления.

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