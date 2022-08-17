По данным разведки, август и сентябрь будут чрезвычайно важными периодами для дальнейшего развития боевых действий на фронте.

В ближайшее время на всем фронте будут разворачиваться острые события.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, ссылаясь на комментарий своего представителя Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что Силы обороны нашего государства будут освобождать все захваченные страной-оккупантом территории, поэтому в ближайшее время на всем фронте будут разворачиваться острые события.

По словам Юсова, за время полномасштабного наступления Россия находится все дальше от достижения глобальных задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным.

"По всей линии соприкосновения мы видим активные боевые действия. О том, что Россия отведет свои войска с территории Украины, пока они говорить не готовы, но Украина будет освобождать все свои территории, захваченные врагом. В ближайшее время будут острые события на всем фронте. Мы не говорим о привязке к каким-то датам. Сейчас много говорят о Дне независимости, хотя этот фактор надо учитывать", – заявил Юсов.

Представитель ГУР МО Украины отметил, что военная разведка Украины давно сообщала о том, что август и сентябрь будут чрезвычайно важными периодами для дальнейшего развития боевых действий на всем фронте.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что руководство России на текущий момент накопило 115 батальонно-тактических групп для войны против Украины. Это до 135 тысяч человек, но не все они профессиональные военные.

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