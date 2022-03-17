Вражеские войска вынудили отступить.

Путинские террористы накануне вечером обстреляли из систем залпового огня "Град" село в Днепропетровской области, не сумев приблизиться к Кривому Рогу.

Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.

"В городе и Криворожском районе ситуация остается контролируемой. В Кривом Роге и по периметру спокойно. Атаки врага на дальних подступах вновь отбиты, с очередными потерями для оккупационных войск. В отместку вечером враг нанес удар из Градов по мирному селу Марьянскому. Попали и в периметр насосной станции, которая обеспечивает перекачку воды с Каховского водохранилища в Водохранилище Южное Кривой Рог", - написал он в Facebook.

По словам Вилкула, последствия удара и то, какие восстановительные работы необходимы, устанавливают специалисты. Проблем с запасом воды, заверил он, не будет.

Напомним, 10 марта аэропорт Кривого Рога попал под ракетный обстрел со стороны российских террористов. Обошлось без пострадавших.

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