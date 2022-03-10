Горожан призвали реагировать на сигналы о воздушной тревоге.

Аэропорт Кривого Рога сегодня попал под ракетный обстрел со стороны российских террористов.

Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.

"Коротко. Для тех, кто несерьезно относится к сигналу "Воздушная тревога". Только что два прилета ракет по аэропорту в Лозоватке. Воронки до пяти метров. Люди не пострадали. Хочу напомнить, что сигнал "Воздушная тревога" подается заблаговременно и у вас всегда есть от 5 до 10 минут (в зависимости от того, откуда вышли ракеты) чтобы проследовать в укрытие", - написал он в Facebook.

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