Это делается для того, чтобы экономить дорогие ракеты для ПВО.

Украина разрабатывает новые БПЛА, которые будут уничтожать российские разведывательные беспилотники, сообщает Business Insider.

Со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова, издание отмечает, что это поможет ВСУ сохранить ценные ракеты класса "земля-воздух". Вместо вражеских БПЛА, они смогут быть применены по более важным целям.

По словам Федорова, эти дроны имеют возможность развивать скорость до 150 км/ч и поднимать на высоту до 1500 м. Он также должен иметь возможность получать предварительную информацию о цели, быстро взлетать и локализовать ее, а затем ликвидировать вражеский беспилотник.

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Издание отмечает, что такая идея возникла на фоне дефицита в ВСУ боеприпасов для ПВО.

"Украина должна сохранить запасы для противодействия высокоточным боеприпасам, таким как российские ракеты, которые регулярно атакуют ее города вместе с ударными беспилотниками-камикадзе. За последние месяцы Россия нарастила как интенсивность, так и частоту ракетных и беспилотных авиаударов", - отметило издание.

Журналисты также отметили роль дронов в российско-украинской войне как в небе, так и на море, где Украина регулярно повреждает или топит российские корабли.

Удары дронами: последние новости

В ночь на 5 апреля Силы обороны Украины ударили дронами по военным аэродромам на территории РФ. По нашей информации, на аэродроме Морозовск уничтожено шесть российских самолетов. Еще 8 самолетов получили существенные повреждения.

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