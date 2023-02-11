По его словам, последняя встреча с Зеленским прошла очень информативно.

Канцлер Германии Олаф Шольц надеется, что Украина получит 80 танков Leopard 2 до конца марта. По его словам, это будет нелегко.

Об этом канцлер сообщил после саммита Европейского Союза, пишет "Укринформ".

Шольц отметил, что Германия продвигает вопрос передачи танки в переговорах с союзниками.

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"Нужно создавать структуры, обучая, организуя поставки запасных частей и боеприпасов, а также налаживая сотрудничество", — добавил политик.

По мнению канцлера, трехсторонняя встреча в Париже с президентами Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном была очень конфиденциальной и информативной в ориентации продолжения поддержки Украины.

Западные танки для Украины

25 января правительство Германии официально одобрило передачу Украине 14 танков Leopard 2 и дало зеленый свет другим странам на реэкспорт таких танков в Украину.

7 февраля Берлин одобрил передачу Украине дополнительно еще около 180 старых танков "Леопард 1".

Как ранее сообщал УНИАН, 14 танков Challenger 2 Украине передаст Великобритания.

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