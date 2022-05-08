Подготовка полным ходом идет в Энергодаре и Мелитополе.

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области российские военные отбирают у местных жителей документы и обещают отдать 9 мая.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

"Оккупанты вовсю пытаются провести мероприятия по празднованию 9 мая на занятых территориях. Для того, чтобы реализовать свою цель, прибегают к разным нечестным способам. К примеру, в Энергодаре отбирают у местных документы и обещают отдать именно 9 мая – в надежде, что большое количество украинцев соберется в одном месте и создаст необходимую картинку для российских телеканалов. Правда, свой парад в городе они называют не парадом, а акцией "бессмертный полк", – говорится в сообщении.

"Чтобы провести пабедобесное мероприятие в Энергодаре перекрывают движение в части города и выезды со дворов. В Каменце-Днепровской заставляют в понедельник прийти на работу и принять участие в параде", – сообщили в ОВА.

Также отмечается, что в Мелитополе у танка на Братском кладбище выстроились автоматчики. В нижней части города в районе улицы Александра Невского вооруженные военные проводили обыски. А на кладбище Новое местные слышали взрывы и выстрелы.

"Похоже, что таким образом оккупанты пытаются обеспечить себе проведение мероприятий к 9 мая", – добавили в администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Энергодаре оккупанты начали вводить в обращение рубли.

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