Мужчину госпитализировали.

В направлении Светлодарска российские оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия, в результате чего огнестрельное ранение получил гражданский местный житель.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в Facebook.

Силами медицинского подразделения одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины мужчина доставлен в Светлодарскую городскую больницу.

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За прошедшие сутки, 31 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Неподалеку Песков российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Благодаря усилиям украинских воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.

По состоянию на 7:00 утра, 1 февраля, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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