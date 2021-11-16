За сутки оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня.

На Донбассе вследствие обстрелов российских оккупационных сил ранен военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба Операции Объединенных сил.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", - проинформировали в штабе.

В частности, в направлении Марьинки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм, в районе Новоалександровки – из минометов калибра 120 мм, а возле Новозвановки – из артиллерии калибра 122 мм.

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Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

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Автор: Виталий Саенко