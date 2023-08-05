Вывод из строя российских кораблей влияет в целом и на ситуацию в Черном море, и на сухопутную зону боевых действий, считает Александр Коваленко.

Флоту РФ уже опасно в Черном море и это страна-оккупант сейчас начинает понимать.

Такое мнение в эфире информационного телемарафона высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, комментируя повреждение двух крупных российских судов в Черном море за последние два дня.

Он обратил внимание, что вывод из строя российских кораблей влияет и на ситуацию в Черном море, и на сухопутную зону боевых действий.

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"Черное море уже для российских военных кораблей не является безопасным. И они уже это начинают понимать. Когда они разорвали зерновое соглашение, то угрожали Украине террором и они его устроили по портам, по зерновым хабам Одессы, Одесской области, и Николаева. А также они угрожали судам гражданским и коммерческим, которые будут заходить в Украину. Чем это закончилось? Пока мы видим потери именно среди российских кораблей и судов. Поэтому им нужно делать из этого выводы. Пожалуй пора уже к Каспию", - отметил Коваленко.

Относительно поражения российского нефтяного танкера он отметил, что судно перевозило подсанкционные горюче-смазочные материалы, нефтепродукты из России, следовательно помогало оккупантам финансировать военные действия.

"Это такой теневой танкер "серой" схемы перевозки и экспорта Россией нефтепродуктов. Это есть элемент, связанный с войной. Это финансирование войны, это возможность России получать валюту за незаконный экспорт нефти. Так что это также была приоритетная цель. Ну и, безусловно, он выведен из строя пока его не отремонтируют. Если еще отремонтируют", - сказал Коваленко.

По его словам, любое судно, которое заходит в порты РФ, можно рассматривать действительно как судно, которое перевозит оружие или какие-то другие военно-технического характера грузы.

"Следовательно это судно автоматически может быть целью для того, чтобы оно больше не ходило. Аналогично для военных кораблей. Военные корабли, как минимум российские, должны уже задуматься над тем, что им безопаснее будет в Каспийском море, а не в Черном", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что через некоторое время будет освобождена от оккупантов Запорожская область и это позволит вернуть Украине Азовское побережье.

"Если так, то Азовское море также не будет контролироваться российской террористической флотилией", - отметил Коваленко.

Он согласен с тем, что Украина, применяя новейшие разработки, демонстрирует современное ведение войны.

"В этих инцидентах с дронами Россия обвиняет Украину. Если рассматривать с этих позиций, этот случай в истории не имеет аналогов, когда страна с флотом проигрывает морское сражение стране, у которой нет ни флота, ни флотилии. Это огромный позор для России. Она (РФ - УНИАН) попала в историю именно так", - подчеркнул Коваленко.

Украина атакует российские суда

Как сообщал УНИАН, за два последних дня повреждены два крупных российских судна в Черном море. В частности, вчера у берегов Новороссийска была совершена атака на корабли РФ с помощью надводных дронов, в результате которой поражен большой десантный корабль "Оленегорский горняк".

В ночь на 5 августа появилась информация, что возле Керченского моста было несколько взрывов. Позже появилась информация, что поврежден нефтяной танкер Sig. Российские СМИ информируют, что танкер получил пробоину и затоплено машинное отделение.

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