С сегодняшнего дня мобильный телефон жителя каждого оккупированного населенного пункта Запорожской области могут взять на проверку.

Российские оккупанты официально вводят военную цензуру на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Оккупанты официально вводят военную цензуру на временно оккупированных территориях. Жителей лишили свободы общения и доступа к правдивой информации. С сегодняшнего дня мобильный телефон жителя каждого оккупированного населенного пункта Запорожской области могут взять на проверку", - отметил он.

По словам Федорова, оккупанты будут проверять в телефоне, с кем человек общается, что смотрит в интернете.

"А если обнаружат там подписку на украинские телеграм-каналы, оштрафуют или вообще бросят "на подвал". Чтобы потом в очередной раз показать в пропагандистских пабликах, как "обезвредили опасного террориста". Поэтому обращаюсь к несокрушимым мелитопольцам с просьбой – будьте осторожны. Вы – главная ценность нашего украинского Мелитополя", - подчеркнул мэр.

Война в Украине: ситуация в Мелитополе

Россия захватила часть Запорожской области в феврале-марте 2022 года, после чего назначила марионеточную "власть" среди местных предателей. Город Мелитополь Запорожской области находится под российской оккупацией с 26 февраля. Из города уехало более половины жителей.

Однако в Мелитополе активно работают украинские партизаны. В частности, еще летом мэр города Иван Федоров сообщал об отстранении более 100 россиян партизанским движением в сотрудничестве со специальными службами.

Между тем, украинские военные регулярно бьют по местам скопления оккупантов и складам боеприпасов в Мелитополе и в других оккупированных населенных пунктах Запорожской области.

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