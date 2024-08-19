Объект уничтожен недалеко от Курской области.

Российские пропагандисты обнародовали видео с ударом баллистической ракетой по зенитно-ракетному комплексу IRIS-T в Сумской области. Однако на деле жертвой оккупантов, скорее всего, стал муляж установки, отмечает BILD.

Видео опубликовал связанный с Минобороны РФ телеканал "Звезда". Утверждается, что на нем зафиксирован удар российского ракетного комплекса "Искандер-М". Российские оккупанты утверждают, что атака была в районе села Сенное Сумской области Украины, в 11 км от границы с Курской областью РФ.

Однако эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке считает, что объект, ставший целью захватчиков, — очень похож на муляж.

"Во-первых, предполагаемый IRIS-T одиноко стоит на опушке, вокруг не видно ни одного солдата. Во-вторых, после прямого попадания нет пламени или разрывов - в настоящем комплексе ПВО сдетонировали бы боеприпасы и топливо. В-третьих, после мощного удара установка внешне практически не изменилась. Репке предполагает, что она была сделана из дерева или схожего материала", — пишет BILD.

Поставки немецких вооружений в Украину

Напомним, до декабря 2024 года Германия планирует передать Украине по две системы противовоздушной обороны малой и средней дальности Iris-T, 30 танков Leopard 1A5, 400 бронемашин с защитой по принципу MRAP, 16 самоходных артиллерийских установок двух типов и другое вооружение. Как заявил немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг в программе на YouTube-канале Вооруженных сил Германии, Украине планируют передать две батареи ЗРК IRIS-M и две IRIS-T SLS, 10 зенитных установок Gepard, 12 САУ PzH 2000 и четыре Zuzana 2, САУ RCH 155, и пр.

Однако на днях стало известно, что со следующего года Германия сократит объемы военной помощи Украине вдвое, а с 2027 - в десять раз. Отмечается, что правительство Германии ввело жесткие меры бюджетной экономии. Те военные средства, которые уже утверждены, будут доставляться в Украину, но любые дополнительные заявки от Министерства обороны утверждать не станут. По данным местных СМИ, это якобы просьба непосредственно канцлера Олафа Шольца.

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