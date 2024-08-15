О планах Бундесвера сообщил немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг.

До декабря 2024 года Германия планирует передать Украине по две системы противовоздушной обороны малой и средней дальности Iris-T, 30 танков Leopard 1A5, 400 бронемашин с защитой по принципу MRAP, 16 самоходных артиллерийских установок двух типов и другое вооружение. Об этом заявил немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг в программе на YouTube-канале Вооруженных сил Германии.

В частности, до декабря 2024 года Германия планирует передать Украине:

две батареи ЗРК IRIS-M и две IRIS-T SLS;

10 зенитных установок Gepard;

12 САУ PzH 2000 и четыре Zuzana 2;

САУ RCH 155;

около 30 танков Leopard 1A5;

400 MRAP;

логистический транспорт (грузовики, цистерны, вездеходы, пикапы);

БпЛА и антидронные системы;

штурмовые винтовки MK 556;

медицинские материалы;

полевой госпиталь.

Военная помощь для Украины - детали

9 августа Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи по безопасности для Украины на сумму около 125 миллионов долларов. Снаряжение предоставят со складов Пентагона по программе президентских полномочий (PDA), отмечается на сайте Петагона. Пакет будет включать: ракеты Stinger; боеприпасы для HIMARS; артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм; противотанковые системы Javelin и AT-4; бронированные машины HMMWV и другое.

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