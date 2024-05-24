Это уже четвертая такая система, переданная Украине.

В пятницу, 24 мая, Украина получила от Германии еще один зенитный ракетный комплекс IRIS-T для усиления системы противовоздушной обороны (ПВО). О передаче сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что теперь у Украины есть четыре системы средней дальности IRIS-T и одна - малой дальности.

"За последние полтора года системы вооружения доказали свою высокую эффективность в защите крупных украинских городов (Киев и Львов) от атак российской авиации. Они также перехватили крылатые ракеты, нацеленные на важнейшую энергетическую инфраструктуру", - говорится в публикации. Видео дня

Всего Берлин пообещал Киеву девять ЗРК IRIS-T SLM и одиннадцать ЗРК IRIS-T SLS, которые производит немецкая компания Diehl Defense.

Напомним, ранее сообщалось, что в мае Украина получит еще одну новейшую систему противовоздушной обороны IRIS-T.

"Мы сейчас видим именно наибольшую потребность в ПВО. Смотрите на энергетическую систему, на энергоснабжение, которое было сильно поражено. Мы сейчас помогаем в восстановлении именно энергетической инфраструктуры, учитывая зиму", - заявлял посол Германии в Киеве Мартин Йегер.

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