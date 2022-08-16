Начнут с вагонов, а закончат массовыми кражами унитазов и выкрученными лампочками в подъездах в Херсоне, заметил советник руководителя ОП.

Российские оккупанты во временно захваченных южных регионах начали воровать железнодорожные вагоны.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Telegram.

Он отметил, что кремлевские пропагандисты осваивают бюджеты, вешая в Херсоне борды "Мы здесь навсегда", и приехали "банально заработать на бюджете".

По его словам, в то же время российские военные "хотят успеть... украсть".

"По информации из местных источников, оккупанты дали ультимативное указание железнодорожникам во временно захваченных южных регионах перенаправить все поврежденные и целые полувагоны в Новую Каховку и Херсон. Подчеркиваю: все вагоны, включая едва "живые", - написал Подоляк.

По его словам, там происходит разборка вагонов, которые поступили: колесные пары и тележки демонтируют для направления в оккупированный Крым, а рамы и кузова отправляют на разрезание на лом – также в направлении Крыма.

"Железнодорожникам приказано оставить только платформы для транспортировки техники и незначительный парк для внутренних перевозок в ОРДЛО", - рассказал советник.

Он отметил, что "российские военные (боевики) прекрасно понимают свои временные перспективы пребывания в Херсоне".

"Никто на самом деле не планирует заниматься временно оккупированной областью или интегрировать ее экономику в российское пространство. Надо успеть украсть как можно больше. Поэтому их следующий шаг нам уже хорошо известен - массовая кража унитазов и выкрученные лампочки в подъездах в Херсоне", - добавил Подоляк.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска сосредоточились на захвате Донбасса. Утром Генштаб ВСУ сообщал о частичном успехе врага в направлении Сладкое – Новомихайловка в Донецкой области.

Оккупанты ведут на востоке наступление на нескольких направлениях. Противник все еще наступает вблизи Бахмута и Авдеевки. По состоянию на утро 16 августа в тех районах продолжались бои. В то же время в направлениях Владимировка – Бахмутское и Стряповка – Соледар ВСУ отбили штурм врага.

Также ВС РФ вели массированное наступление со стороны Лисичанского НПЗ.

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали уже 43 900 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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