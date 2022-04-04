Снаряд противника попал в церковь, отметил глава Луганской ОВА.

Оккупанты обстреляли храм в Рубежном Луганской области, ранены два священника.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Орки обстреляли очередной храм и ранили двух священников. Рашистский снаряд попал в церковь в честь святителя Луки Крымского в Рубежном. Обстрелом пробило кровлю храма", - сообщил он.

По словам Гайдая, осколками ранен настоятель, а также священник другого храма, который в этот момент находился на храмовой территории.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля вторглись в Украину. Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Рубежное.

28 марта стало известно, что в результате обстрела Рубежного погиб один человек.

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