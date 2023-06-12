Захватчики также совершают дезертирство из-за недовольства условиями службы.

Среди российских захватчиков растет страх перед контрнаступлением ВСУ, а также недовольство условиями службы. Следовательно, оккупанты бегут со своих позиций, в частности на Луганщине, а также в Мариуполе и Новоазовске.

Как сообщает Генштаб ВСУ, на временно оккупированных территориях Луганской области увеличились случаи дезертирства в штурмовых подразделениях "Шторм-Z" российских оккупационных войск, которые все чаще самовольно покидают боевые позиции.

Отмечается, что это связано с успешными боевыми действиями Сил обороны Украины и значительными потерями личного состава противника.

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Также известно о дезертирстве около 25 российских оккупантов в Мариуполе и Новоазовске из-за неофициального прекращения отпусков, которые были обещаны оккупантам российским военным руководством.

В то же время, россияне продолжают использовать гражданскую инфраструктуру на оккупированных территориях для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим. Так, в населенном пункте Мостки Луганской области, на территории местной школы, захватчики обустроили полевой госпиталь, где на лечении находятся более 100 оккупантов.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, украинские военные постепенно продвигаются на нескольких направлениях, отвоевывая захваченные россиянами территории и нанося им значительные потери.

С начала полномасштабного вторжения на войне в Украине Россия потеряла около 216 тысяч 180 военных, из них 540 украинские защитники и защитницы ликвидировали за прошедшие сутки.

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