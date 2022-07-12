Высшее военное руководство вооруженных сил РФ не желает привлекать своих родных и близких к так называемой "спецоперации".

Русские офицеры не желают привлекать своих родственников-военных к войне в Украине.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Высшее военное руководство вооруженных сил РФ не желает привлекать своих родных и близких, которые проходят службу в рядах ВС, к участию в боевых действиях на территории Украины. Учитывая ситуацию на фронте генералы считают более безопасным местом прохождения службы – Сирию", - говорится в сообщении.

Оккупанты также пытаются удержать временно захваченные территории Украины, создав новую воинскую часть уровня бригады на территории Херсонской области.

Набрать офицеров туда хотят из офицерского состава Вооруженных сил РФ. Это не получает одобрения.

"Это вызывает открытое недовольство со стороны "кандидатов", которые отказываются от возможной командировки и не хотят перевозить семьи близко к зоне ведения боевых действий", - отмечают разведчики.

В 38 зенитно-ракетной бригаде ВС РФ более 26 военнослужащих бригады уволили в связи с отказом участвовать в проведении так называемой "специальной операции". Все они получили запись "предатель родины" в военных документах.

Как писал УНИАН, ранее СБУ опубликовала запись разговора, свидетельствующую: оккупанты платят по 20 тысяч долларов взятки, чтобы сбежать с войны. Столько стоят документы о "демобилизации" военнослужащего из армии РФ и возвращении домой.

Также ранее появился перехват, на котором захватчик жалуется матери на общую ситуацию, своих командиров и просит найти юриста, который бы помог быстрее сбежать с войны.

Не редкость и ситуации, когда оккупанты просто бегут с поля боя. В частности, Запорожской области около 30 оккупантов разбежались, испугавшись ВСУ. На поиски дезертиров приехала ФСБ.

В одном из российских батальонов убежать пытался командир. Оккупанты взяли его в плен.

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