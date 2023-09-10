Мир еще не видел таких массированных атак дронами, которые происходят в Украине, подчеркнули в Воздушных силах.

В ночь на воскресенье, 10 сентября, российские дроны-камикадзе атаковали Киевскую область, большую часть вражеских беспилотников уничтожила противовоздушная оборона Украины, и это неплохой результат.

Вражеские дроны были запущены с территории РФ и направлялись по разным маршрутам, рассказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона. "...атака происходила из Курской области, все равно дроны потом разлетаются в воздухе, рассредоточиваются и летят с разных направлений", - заявил он.

Спикер добавил, что это "вносит определенную динамику в работу средств противовоздушной обороны, работают и зенитные ракетные войска, и Силы обороны, которые имеют тоже противовоздушную оборону, мобильные огневые группы, в частности, и 26 "Шахедов" уничтожены - даже из 33, это неплохой результат работы противовоздушной обороны".

Игнат подчеркнул, что даже если меньше половины дронов ликвидируют, бывает, 30% - все равно, это нормальная, успешная работа противовоздушной обороны, потому что мир не видел еще таких массированных атак.

Важные новости Киевской области - сегодня это стоит знать

Россияне ночью запустили в направлении Киевской области 33 иранских дронов-камикадзе "Шахед", украинские воины смогли ликвидировать 26 вражеских воздушных целей.

В Киеве и в ряде населенных пунктов Киевской области слышали мощные взрывы. В столице на территории нескольких районов упали обломки сбитых беспилотников. Столичные власти сообщили, что пострадал один человек. Кроме того, в результате падения обломков, в частности, повреждена квартира в многоэтажке и машины.

Вас также могут заинтересовать новости: