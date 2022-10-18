В первую очередь приготовиться должен Израиль, отметил обозреватель.

Иран может использовать модернизированные Россией дроны-камикадзе Shahed-136 для атак Израиля.

О серьезной опасности предупредил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его мнению, очень важно, чтобы в первую очередь Израиль заметил модернизацию этих дронов-убийц.

"Сегодня мы видим Shahed-136 с российским ГЛОНАС (блоки управления) в Украине. А какова гарантия, что завтра или через неделю те же самые Shahed-136 более высокоточные не будут наносить удары по объектам в Телль-Авиве?" – задался эксперт вопросом

Мы видим, насколько массово Россия использует дроны против Украины. Что мешает Ирану использовать их против Израиля? Аналогично таким же роем десятками единиц прорывать ПВО…", – отметил Коваленко.

Россия модернизировала ирансике дроны-камикадзе Shahed-136

Ранее Коваленко рассказывал, что россияне заменили систему наведения в иранских дронах-камикадзе Shahed-136, в результате чего они стали более высокоточными, дальнобойными и еще более опасными.

"Ранее эффективная дальность их применения была примерно 170-200 км, теперь же она увеличена за счет дополнительной корректировки", – отмечал он