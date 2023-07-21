Украина продолжает усиливать оборону и устанавливать дополнительные заграждения и камеры наблюдения на пограничные.

Российские диверсионно-разведывательные группы осуществили попытки проникновения на украинскую территорию на приграничные Сумской и Черниговской областей.

Как сообщил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, РФ не оставляет попыток найти слабые места в украинской обороне непосредственно на Черниговском и Сумском направлениях.

По словам командующего, в приграничье фиксируется проникновение диверсионно-разведывательных групп врага, но все попытки были неудачными.

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"Мы принимаем все необходимые меры по усилению наших оборонных возможностей в тесном взаимодействии с главами военных администраций по увеличению количества невзрывных инженерных заграждений, а также установке дополнительных камер наблюдения", - отметил он.

Наев также заверил, что в случае попытки пересечения любого участка государственной границы враг успеха не будет.

"Если же уровень угрозы будет расти, Генштабом ВСУ предусмотрено усиление наших войск для того, чтобы сделать невозможным попытки врага вторгнуться в Украину", - добавил он.

Ситуация на севере Украины

Как известно, после прибытие на территорию Беларуси наемников ЧВК"Вагнер" Украина в очередной раз усилила меры безопасности на пограничные.

В частности, на Черниговщине только на одном из направлений было вырыто еще более 40 км противотанкового рва и создано более 30 тысяч минных ловушек для вражеских сил.

Также участки государственной границы дополнительно усилили невзрывными и взрывными заграждениями.

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