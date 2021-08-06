Командование группировки российских оккупационных войск постоянно проводит тренировки по управлению огнем дежурных артиллерийских расчетов, которые скрытно размещены вдоль линии соприкосновения.

Командование Вооруженных сил России увеличивает интенсивность применения диверсионно-разведывательных групп и снайперских расчетов на Донбассе.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

"Командование ВС РФ продолжает мероприятия по дестабилизации обстановки вдоль линии соприкосновения. В частности, противник увеличивает интенсивность применения диверсионно-разведывательных групп и снайперских расчетов, вооруженных современным вооружением российского производства", – говорится в сообщении.

Также, как отмечают в ГУР, командование оперативной группировки российских оккупационных войск постоянно проводит тренировки по управлению огнем дежурных артиллерийских расчетов, которые скрытно размещены вдоль линии соприкосновения. При этом в качестве целей используются позиции Объединенных сил.

Читайте такжеЗадержанный разведчик "ДНР" проведет 10 лет за решеткой - СБУКроме того, оккупанты устанавливают дополнительные минно-взрывные заграждения, в том числе дистанционным минированием местности с применением противопехотных мин ПОМ-2.

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Автор: Константин Гончаров