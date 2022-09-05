В оккупированном россиянами городе продолжают появляться метки в виде буквы "Ї" – символ украинского сопротивления.

В понедельник, 5 сентября, в Мариуполе активизировались силы сопротивления.

Как отметил советник городского головы Петр Андрющенко, это "день, когда все видят. что Мариуполь уверенно шагает к деоккупации".

"Сегодня однозначно день Мариупольского Сопротивления. ... Минус один оккупант из-за очередной ловушки. Чтобы много не рассказывать, скажу только что теперь российские бомбы и мины убивают российских военных в Мариуполе", – написал он, не раскрывая подробностей.

Видео дня

Как сообщалось ранее, сегодня в оккупированном россиянами городе начали появляться метки в виде буквы "Ї" – символ украинского сопротивления.

"Ї" появилось в самых неожиданных местах и настолько массово, что оккупанты начали розыскные мероприятия", – акцентировал Андрющенко.

Тем временем на странице "Мариуполь. Сопротивление" ответили оккупантам.

"Что, русня, думаете, напугали розыском? Не тут-то было. "Ї" как символ сопротивления появляется даже ночью. ... В знак протеста "Ї" на всех площадях города. В парке, в скверах, на столбах, заборах. Ручкой, мелом, маркером", – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, около 17:50 в Мариуполе раздался громкий взрыв.. Движение сопротивления Мариуполя подтвердило ликвидацию минимум одного оккупанта.

Вас также могут заинтересовать новости: