Местные власти анонсировали "приятные новости из Мариуполя".

В Мариуполе 1,5 часа назад раздался громкий взрыв.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Около 17:50 громкий взрыв, который слышал почти весь город. Наше сопротивление мягко намекает на подготовку к "мариупольской бавовне". А значит сегодня нас ждут приятные новости из Мариуполя", - написал он и разместил фото с облаком дыма.

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Через некоторое время он обновил сообщение, добавив, что движение сопротивления Мариуполя подтвердило ликвидацию минимум одного оккупанта.

На странице "Мариуполь. Сопротивление" отметили, что это "репетиция мариупольской бавовны". Также отметили, что оккупанты, вероятно, объяснят случившееся "разминированием".

"Подробности – скоро ... Есть! -1 мр**ь в нашем городе. Играем дальше", - добавили в сообществе.

Как писал УНИАН, ранее во временно оккупированном Мариуполе развернули флаг Украины на фоне разрушенных россиянами домов.

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