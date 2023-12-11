Выборы будут проходить с 15 по 17 марта 2024 года.

Центральная избирательная комиссия России приняла постановление, согласно которому выборы президента РФ в марте 2024 года пройдут также на оккупированных территориях Украины.

Как сообщает "Медуза" со ссылкой на российский "Интерфакс", решение было принято на заседании комиссии 11 декабря.

В ЦИК РФ заявили, что комиссия якобы провела консультации с представителями Минобороны РФ и ФСБ, а также руководством так называемых "ДНР" и "ЛНР" и оккупированных Россией частей Запорожской и Херсонской областей.

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"Все стороны консультаций считают возможным проведение выборов главы государства на территории данных субъектов Российской Федерации", — заявили в ЦИК.

Выборы президента России будут проходить в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.

Кроме того, в граничащих с Украиной Белгородской, Брянской и Курской областях, а также на оккупированных территориях планируется использовать две "дополнительные формы голосования". Одна из форм — голосование на придомовых территориях и других местах за пределами избирательных участков. Вторая — "голосование групп избирателей, которые проживают в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования, и транспортное сообщение с которыми затруднено". Речь идет о пунктах голосования в автобусах.

Выборы президента в России - что известно

Следующие выборы президента Российской Федерации состоятся 17 марта 2024 года. Соответствующее решение в четверг, 7 декабря, принял Совет Федерации страны-агрессора.

Действующий президент РФ Владимир Путин снова будет выдвигать свою кандидатуру. Об этом он сказал в Кремле на торжественных мероприятиях по случаю так называемого "дня героев отечества".

Ранее Министерство иностранных дел Украины предупредило, что результаты псевдовыборов на захваченных территорияэх будут юридически ничтожными.

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