Враг обстрелял инфраструктурные объекты.

Российская авиация сегодня утром нанесла точечные удары по городу Сумы.

Как передает корреспондент УНИАН, около 06: 00 Сумы обстреляли из тяжелой артиллерии, а звуки от мощных взрывов были слышны по всему городу.

Впоследствии об угрозе авиаобстрела горожан известили в 07:07 утра, а уже через 15-20 минут над городом появился вражеский самолет, который нанес авиаудары в нескольких районах областного центра.

Повторный авиаобстрел произошел после 09:00, а в 10:26 вновь поступил тревожный сигнал об опасности.

"С самого утра на окраинах города начали взрываться снаряды. Затем российская авиация нанесла точечные удары по городу, в частности по инфраструктурным объектам. Сейчас нельзя оценить причиненный ущерб, продолжается артиллерийский обстрел", - написал в своем Telegram-канале руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его информации, также сегодня пострадал от авиаударов российской авиации Сумской район, в частности, город Лебедин.

"Напомню, уже вторые сутки Лебедин без электроэнергии из-за авиаобстрелов врага", - уточнил чиновник.

Как сообщал УНИАН, вечером 3 марта российская авиация осуществила бомбардировку города Сумы, в результате чего повреждения получила электроподстанция. В городе в течение некоторого времени отсутствовало электро - и водоснабжение.