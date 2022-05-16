Российский оккупант похвастался матери, как он жестоко уничтожал село в Украине, ровняя дома с землей.
Запись перехваченного телефонного разговора захватчика опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.
"Мы, короче, все зачистили, танк еб*шил вдаль, по огромным полям… Я по домам стрелял профессионально", – заявляет на записи захватчик, засевший в селе Новоукраинка Донецкой области.
Мать оккупанта поддерживает: "Правильно, чтобы их (украинцев) там не оставалось нигде".
Кроме того, во время этого разговора захватчик заявил о своей будущей службе:
"У нас разные слухи ходят. Кто-то сказал, что нас на два месяца в отпуск, а потом тут будет как Сирия. За два месяца если тут не будет как в Сирии, то, скорее всего, назад сюда… ну, сюда никто не поедет больше ни*уя".
Напомним, ранее сообщалось, что война в Украине стала адом для российских оккупантов, как они сами ее называют, почувствовав силу наших защитников.