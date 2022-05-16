Захватчик хвалился матери, как "зачищал" украинское село.

Российский оккупант похвастался матери, как он жестоко уничтожал село в Украине, ровняя дома с землей.

Запись перехваченного телефонного разговора захватчика опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Мы, короче, все зачистили, танк еб*шил вдаль, по огромным полям… Я по домам стрелял профессионально", – заявляет на записи захватчик, засевший в селе Новоукраинка Донецкой области.

Мать оккупанта поддерживает: "Правильно, чтобы их (украинцев) там не оставалось нигде".

Кроме того, во время этого разговора захватчик заявил о своей будущей службе:

"У нас разные слухи ходят. Кто-то сказал, что нас на два месяца в отпуск, а потом тут будет как Сирия. За два месяца если тут не будет как в Сирии, то, скорее всего, назад сюда… ну, сюда никто не поедет больше ни*уя".

Напомним, ранее сообщалось, что война в Украине стала адом для российских оккупантов, как они сами ее называют, почувствовав силу наших защитников.

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