В настоящее время группировка вооруженных сил РФ в Украине приблизительно насчитывает до 100 тысяч человек.

За неполные 11 дней сопротивления ВСУ удалось обезвредить до 46 тысяч российских оккупантов. Речь идет об убитых, раненых и плененных.

Об этом сообщил председатель правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк, сообщает НВ.

Он напомнил, что войско захватчика при вторжении на 24 февраля насчитывало 145 тыс. человек наземной армии. По его словам, речь идет о 110 тысячах солдат сухопутных войск и 35 тысячах полицейских сил ( ОМОН, СОБР, Росгвардия).

Как отметил Загороднюк, в настоящее время группировка вооруженных сил РФ в Украине насчитывает до 100 тысяч человек.

Также бывший глава Минобороны отметил, что на 6 марта потери противника оцениваются в 11 тысяч убитыми и 30−35 тысяч ранеными.

Ранее сообщалось, что в бомбардировке Харькова участвовали военнослужащие 559-го бомбардировочного авиационного полка 1-й гвардейской смешанной авиационной дивизии ВВС РФ (в/ч 75392 Минобороны РФ).

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