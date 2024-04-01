К счастью, в результате вражеской атаки никто не пострадал.

Сегодня ночью россияне управляемой авиабомбой атаковали Казачью Лопань и попали в здание подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщил в Telegram начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко, враг продолжает уничтожать Казачью Лопань, и сейчас возникла проблема с оказанием помощи людям во время обстрелов.

"Сегодня ночью, в результате удара вражеским УАБом по поселку, была разрушена местная пожарно-спасательная часть. К счастью, никто из ГСЧСников и местных жителей не пострадал, однако была повреждена техника, которая выезжала на тушение пожаров и на помощь людям во время обстрелов", - написал он.

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Задоренко отметил, что по состоянию на сейчас решается вопрос о реорганизации работы спасателей.

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Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отмечал, что самолеты Су-34 и управляемые авиабомбы являются главным преимуществом России на фронте, и враг будет атаковать ими, пока будет иметь такую возможность.

Специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов предупредил, что российские бомбы станут более опасными. Он пояснил, что российские универсальные модули полета и коррекции, которые делают обычные авиационные бомбы управляемыми, получили новые антенны, эффективно подавляющие системы радиоэлектронной борьбы.

Россия в феврале рекордно увеличила количество применения авиабомб по Украине. В частности, как сообщил военный эксперт Александр Коваленко, за первую треть февраля российская тактическая авиация осуществила более 460 сбросов авиационных бомб.

По его словам, самым интенсивным направлением по применению КАБ была Авдеевка, второе по интенсивности - Купянск. Кроме того, российская тактическая авиация пыталась выходить на системные показатели применения УАБ по Херсонской области.

По мнению аналитиков ISW, враг может запустить серийное производство усовершенствованных управляемых авиабомб, чтобы расширить их использование по всей линии фронта.

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