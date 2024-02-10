Самым интенсивным направлением по применению КАБ была Авдеевка, второе по интенсивности – Купянск.

Россия в феврале рекордно увеличила количество применения авиабомб по Украине. В частности, как пишет военный эксперт Александр Коваленко, за первую треть февраля 2024 российская тактическая авиация совершила более 460 сбросов авиационных бомб ФАБ-250, ФАБ-500М62, ФАБ-1500М54, а также ОДАБ-500 с УМПК (унифицированными модулями планирования и коррекции).

Как отмечает Коваленко, самым интенсивным направлением по применению КАБ была Авдеевка, второе по интенсивности – Купянск.

"Кроме того, российская тактическая авиация, на свой страх и риск, пытается выйти на системные показатели применения КАБ по Херсонской области, как по левому, так и по правому берегу", - пишет эксперт.

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Он напомнил, что предыдущим рекордным месяцем по применению КАБ стал ноябрь 2023 года - более 1 200 бомб разного типа с рекордом за сутки 25 ноября - 120 ед.

В то же время, с учётом того, что за 1/3 февраля российская авиация уже применила более 460 КАБ, в этом месяце может быть установлен абсолютный рекорд по их использованию противником, отмечает эксперт, подчеркивая, что, кроме этого, российский ВПК смог выйти на уровень среднесуточного обеспечения в применении до более 50 УМПК в сутки.

"Всё это лишний раз указывает на то, что борьба с российской авиацией должна будет, при получении соответствующего инструментария, выведена в 2024 году в один из приоритетов. Бороться с КАБами возможно только посредством уничтожения их носителей", - отмечает Коваленко.

Ситуация в Авдеевке

Ранее Коваленко писал о том, что главной целью российского наступления под Авдеевкой было создание "котла" и окружение украинского гарнизона. Этот план провалился и теперь РФ вынуждена вести городские бои.

Он отмечал, что новая мясорубка уличных боев, как в Бухмуте - совсем не то, на что рассчитывал Путин, но другого россиянам не остается.

Как рассказывал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, только за одни сутки, 5 февраля, в город "прилетело" 37 КАБов, а с 1 января – 746 КАБов. При этом за прошлый год, с августа их было всего 146.

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