Детей угрожают отдать в детские дома на территории РФ / фото ua.depositphotos.com

В Донецкой области российские оккупанты угрожают отобрать детей у родителей из-за несогласия с обучением по программе Российской Федерации. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что во временно оккупированном населенном пункте Волноваха Донецкой области и других населенных пунктах Волновахского района в период за 15 по 30 августа представители российских оккупационных администраций проводили агитационные мероприятия с местным населением по принудительному привлечению детей школьного возраста к образовательному процессу в учебных заведениях по программе Российской Федерации и участию в выборах и голосовании за кандидатов от партии "Единая Россия".

"К семьям, которые отказались отдавать детей в учебные заведения, наведываются представители районных отделов образования в сопровождении ФСБ РФ с целью проведения профилактических бесед по соблюдению норм российского законодательства об обязательном получении среднего образования", - сообщили в Генштабе.

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При этом, на родителей были составлены протоколы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

"Сообщается, что в случае составления трех таких протоколов они будут лишены родительских прав, а детей передадут под опеку социальных служб в детские дома на территории РФ", - отметили в Генштабе.

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Война в Украине - депортация детей Россией

Как известно, во время полномасштабной войны против Украины Россия активно вывозила детей из украинских населенных пунктов на оккупированные территории Украины и на свою территорию.

Украине удалось установить имена почти 20 тысяч детей, которых похитили российские оккупанты, однако реальное количество похищенных детей может быть в 10 раз больше. Сейчас известно, что вернуть удалось несколько сотен похищенных несовершеннолетних.

1 сентября стало известно, что в Украину вернулись еще 11 детей, которые были депортированы российскими оккупантами. Самому маленькому ребенку - два года, а самому старшему - 16. Детей удалось вернуть в течение последней недели.

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