Также у оккупантов не хватает медикаментов - их нечем лечить.

Во временно оккупированном Бердянске российские оккупанты превратили все медицинские учреждения в госпитали для армии захватчиков.

"По нашей информации, в Бердянске российские оккупанты превратили все медицинские и санаторные учреждения в госпитали для своих раненых военных. Туда россияне свозят раненых и тяжелораненых. Город Мелитополь остается логистическим хабом для российской армии. Через город они перебрасывают личный состав и военную технику", - сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, на временно оккупированных территориях Украины у оккупантов существует острая нехватка в лекарствах.

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"Также у нас есть информация о том, что госпитали, которые работают в Бердянске остро нуждаются в медикаментах. Именно поэтому в российских пабликах чаще появляется информация о том, что раненых российских военных нечем лечить. Из-за этого среди раненых россиян существует очень большая смертность", - добавил Дмитрашковский.

Потери России в войне

По данным Генштаба, общие боевые потери России ориентировочно составили около 169 тысяч 170 человек, из которых 1 тысяча 20 уничтожены за минувшие сутки.

Как ранее сообщал УНИАН, на оккупированных территориях россияне обустраивают все больше своих госпиталей вдоль линии соприкосновения в зданиях местных больниц, учебных заведений и тому подобное. В частности, в Запорожской области они лечат захватчиков в здании детсада.

По словам правозащитников, на временно оккупированных территориях украинских детей заставляют сдавать кровь для захватчиков.

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