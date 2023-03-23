По словам правозащитников, российские военные относятся к маленьким украинцам как к биоматериалу.

На временно оккупированных территориях украинских детей заставляют сдавать кровь для захватчиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" заявила адвокат, директор ОО "Восточная правозащитная группа" Вера Ястребова. "На захваченных территориях оккупанты принудительно направляют на сдачу донорской крови для своих солдат украинских детей, школьников и студентов. Как они любят говорить:"все для фронта, все для победы". На местное население им безразлично, они относятся к нему как к материалу", – сказала она.

Кроме того, по словам правозащитницы, на оккупированных территориях есть проблемы с поставкой лекарств для хронических больных, нет препаратов заместительной терапии, препаратов для лечения сахарного диабета, антибиотиков, обезболивающего. "То есть препаратов, которые больные люди должны принимать ежедневно. Лекарства, которые завозят оккупанты, направляют для военных", - подчеркнула Ястребова.

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По данным правозащитников, также на оккупированных территориях нет врачей для гражданского населения. В частности, речь идет о медиках узкой специализации.

Больницы в оккупации - последние новости

Как сообщал УНИАН, на оккупированных территориях захватчики обустраивают все больше своих госпиталей вдоль линии соприкосновения в зданиях местных больниц, учебных заведений и тому подобное. Также известно, что в Луганске оккупанты используют часть городской поликлиники как казарму.

Весной прошлого года в российской Госдуме предложили заставить украинских военнопленных сдавать кровь для раненых оккупантов.

Летом в оккупированном Мелитополе разносили листовки с призывом сдать кровь и помочь больным людям. Они были написаны на украинском.

В конце февраля в Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что за год полномасштабной войны оккупанты повредили или разрушили более 1,2 тыс. объектов сферы медицины.

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