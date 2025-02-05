Захватчики атаковали жилой недостроенный дом.

Вечером 5 февраля российская армия нанесла по Одесской области ракетный удар. По предварительным данным, погиб человек, еще один человек - в больнице.

В частности, в Воздушных силах ВС Украины в 18:49 предупредили об активности вражеской тактической авиации на южном и юго-восточном направлении и есть угроза применения авиационных средств поражения. Также речь шла о баллистической угрозе. В то же время мониторинговый Telegram-канал "Воздушная тревога" сообщил об угрозе авиации с моря, и заявил, что всем нужно находиться в укрытиях - враг запустил ракету по низкой высоте.

"Треш просто", - потом написали в "Воздушной тревоге".

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Впоследствии глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что враг атаковал регион ракетой.

"В Одесском районе в результате российской ракетной атаки по жилому недостроенному дому погиб мужчина, еще один - в тяжелом состоянии в больнице", - сообщил чиновник.

По его данным, оба мужчины были на улице. Они случайно проходили рядом с домом.

На месте работают экстренные службы.

В социальных сетях сообщают, что в пригороде мужчина погиб от страшных ранений - ему якобы в результате прилета оторвало голову и ногу. Также говорится, что пострадала гражданская инфраструктура.

Удары РФ по Одессе

Как сообщал УНИАН, недавно, вечером 31 января, российские оккупанты нанесли по Одессе ракетный удар. В результате удара в городе пострадало 7 человек, в том числе сотрудница отеля "Бристоль" на улице Итальянской. Этот отель - одно из самых старинных зданий Одессы. В эпицентре ракетного удара также были норвежские дипломаты.

Впоследствии стало известно, что объектом ракетной атаки стал исторический центр Одессы, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Значительные разрушения, масштабы которых пока не установлены, понесло здание гостиницы "Бристоль". Взрывная волна повредила ближайшие исторические здания - различной степени повреждений получили около 15 культурных памятников. Основные повреждения - это выбитые оконные стекла и смещенное столярное заполнение. Среди пострадавших объектов два памятника национального значения: Филармония (Новая Биржа), дом Вучини (ул. Итальянская, 19), а также пострадали здания двух музеев: западного и восточного искусства и филиал Литературного музея (Дом Сикара).

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