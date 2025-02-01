Значительные разрушения, масштабы которых пока не установлены, претерпело здание гостиницы "Бристоль".

В результате ракетного удара, который россияне нанесли по Одессе вчера вечером, повреждения получили около 15 памятников культурного наследия.

Как сообщил мэр города Геннадий Труханов, здания были повреждены в результате мощной взрывной волны после удара. "31.01.2025 объектом ракетной атаки снова стал "Исторический центр Одессы", внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО", - отметил он.

По данным главы города, значительные разрушения, масштабы которых пока не установлены, понесло здание гостиницы "Бристоль" - одно из самых выразительных архитектурных сооружений в центральной части Одессы.

Взрывная волна повредила ближайшие исторические здания - разной степени повреждений получили около 15 культурных памятников. Труханов детализировал, что основные повреждения - это выбитые оконные стекла и смещенное столярное заполнение. Среди пострадавших объектов два памятника национального значения: Филармония (Новая Биржа), дом Вучини (ул. Итальянская, 19), а также пострадали здания двух музеев: западного и восточного искусства и филиал Литературного музея (Дом Сикара).

Существенные повреждения получили витражи и аутентичное столярное заполнение больших окон с полуциркульным завершением в зданиях Союза архитекторов Украины и Банка "Порто-Франко".

Самым ценным среди поврежденных является здание Филармонии (Новая Биржа). Взрывная волна выбила аутентичное столярное заполнение главного парадного входа, повредила витражи и внутреннюю отделку помещений. Труханов отметил, что влияние удара на состояние основных конструкций оценят специалисты.

Удар по Одессе 31 января

Вечером 31 января оккупанты нанесли по Одессе ракетный удар. Много повреждений и разрушений было зафиксировано в охранной зоне ЮНЕСКО.

Также говорилось, что пострадали две женщины, среди них - сотрудница отеля. Позже стало известно, что в эпицентре ракетного удара были норвежские дипломаты.

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