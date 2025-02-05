Отмечает, что массированные ракетные атаки весьма вероятны во второй половине февраля.

Российские оккупанты продолжают ракетный террор, но в более растянутом режиме, а массированная атака по Украине может произойти еще до завершения отопительного сезона. Об этом сказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире телемарафона.

"Российские оккупанты продолжают ракетный террор, но в более растянутом режиме. Только за прошедшую неделю было запущено по Украине до полусотни ракет, почти 700 дронов и до 800 КАБов", - отметил он. По его словам, россияне продолжают делать свои основные ракеты, в частности, Х-101, "Икскандер" и "Калибр", но темпы их производства не слишком высоки. В частности, Россия может производить за месяц более 100 ракет Х-101.

Жмайло отметил, что нынешнее относительное затишье относительно массированных ракетных атак, связано с украинскими дальнобойными ударами по территории России, в частности, по аэродрому "Энгельс-2", в частности, по базе хранения нефтепродуктов, в результате чего уничтожено авиационное топливо для самолетов Ту-160 и таким образом выведено их из строя. "Кроме того надо учитывать холодные температуры, погодные условия, а у них не все так хорошо со стратегической авиацией - возраст которой 50-70 лет. И также Россия массированными предыдущими ударами несколько исчерпала свои запасы, потому что нельзя выстреливать ракеты под ноль - военная наука фактически это запрещает", - сказал он.

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По его словам, учитывая всю совокупность факторов, в том числе и необходимость накопления ракетных запасов, Россия до конца отопительного сезона все же попытается осуществить массированную ракетную атаку. "Но учитывая, что последняя атака как минимум была на треть, а то на половину менее мощная, то российские массированные ракетные атаки более вероятны где-то на вторую половину февраля", - отметил Жмайло.

Удары по нефтебазе в Энгельсе - подробности

Как сообщал УНИАН, в январе в результате атак Сил обороны Украины на нефтебазу в российском Энгельсе (Саратовская область РФ) были уничтожены четыре резервуара с горюче-смазочными материалами.

Разведка Великобритании отмечала, что еще 10 резервуаров на нефтебазе "Кристалл", которая расположена всего в 8 километрах от аэродрома "Энгельс-2", были повреждены.

В разведке напомнили, что Силы обороны атаковали этот объект 8 января. На тушение пожара ушло несколько дней.

Второй удар по нефтебазе был нанесен 14 января. Эта атака привела к повторному возгоранию и повреждению инфраструктуры пораженного объекта.

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