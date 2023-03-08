Оккупанты ударили по Никопольскому району / фото t.me/dnipropetrovskaODA

В среду, 8 марта 2023 года, Никопольский район Днепропетровской области страдал от вражеских обстрелов из тяжелой артиллерии и "Градов". Россияне ударили по Марганецкой, Красногригорьевской общинам и Никополю.

Как заявил в своем Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, в результате обстрела российскими оккупантами Никополя пострадали шесть человек.

"Пострадали шесть человек, из них двое – дети. Все пострадавшие – из Никополя. Это 11-летняя девочка и 10-летний мальчик. А еще три женщины и один мужчина. Им от 40 до 74 лет. Все в состоянии средней тяжести", – отметил Лысак.

Видео дня

Глава ОВА также напомнил, что в городе были повреждены 24 частных дома, один из них загорелся. Пожар спасатели уже потушили. Кроме того, в результате обстрелов повреждены семь хозяйственных сооружений, 20 солнечных панелей, четыре линии электропередач и два газопровода.

"В остальных общинах, которые сегодня попали под вражеский огонь, обошлось без пострадавших. Всюду последствия атак уточняются", – написал Лысак.

Фото Обстрелы Никольского района 08 марта 2023
Фото Обстрелы Никольского района 08 марта 2023
Фото Обстрелы Никольского района 08 марта 2023
Фото Обстрелы Никольского района 08 марта 2023
Фото Обстрелы Никольского района 08 марта 2023
Фото Обстрелы Никольского района 08 марта 2023

Обстрелы украинских городов: последние новости

8 марта российские оккупационные войска ударили по Авдеевке Донецкой области. В результате вражеской атаки было разрушено здание заводоуправления Авдеевского коксохимического завода. Под обломками оказались несколько человек.

6 марта массированному удару со стороны российских оккупантов подвергся поселок Казачья Лопань в Харьковской области. Обошлось без пострадавших, однако повреждены частные дома и здание лицея.

Кроме того, враг увеличил количество обстрелов на Луганщине. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, об усилении атак на Белогоровку.

Вас также могут заинтересовать новости: