Все пострадавшие в состоянии средней тяжести.

В среду, 8 марта 2023 года, Никопольский район Днепропетровской области страдал от вражеских обстрелов из тяжелой артиллерии и "Градов". Россияне ударили по Марганецкой, Красногригорьевской общинам и Никополю.

Как заявил в своем Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, в результате обстрела российскими оккупантами Никополя пострадали шесть человек.

"Пострадали шесть человек, из них двое – дети. Все пострадавшие – из Никополя. Это 11-летняя девочка и 10-летний мальчик. А еще три женщины и один мужчина. Им от 40 до 74 лет. Все в состоянии средней тяжести", – отметил Лысак.

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Глава ОВА также напомнил, что в городе были повреждены 24 частных дома, один из них загорелся. Пожар спасатели уже потушили. Кроме того, в результате обстрелов повреждены семь хозяйственных сооружений, 20 солнечных панелей, четыре линии электропередач и два газопровода.

"В остальных общинах, которые сегодня попали под вражеский огонь, обошлось без пострадавших. Всюду последствия атак уточняются", – написал Лысак.

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8 марта российские оккупационные войска ударили по Авдеевке Донецкой области. В результате вражеской атаки было разрушено здание заводоуправления Авдеевского коксохимического завода. Под обломками оказались несколько человек.

6 марта массированному удару со стороны российских оккупантов подвергся поселок Казачья Лопань в Харьковской области. Обошлось без пострадавших, однако повреждены частные дома и здание лицея.

Кроме того, враг увеличил количество обстрелов на Луганщине. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, об усилении атак на Белогоровку.

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