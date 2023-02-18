Российские военные также били по Марганцу - повреждены два жилых дома и хозяйственная постройка.

Российские войска обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии. В результате этого военного преступления РФ повреждены почти десять многоэтажек.

Как сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, оккупационные войска РФ не дают покоя Никопольскому району.

"Российский террор продолжается: две громады района в течение дня снова подверглись атакам. Из тяжелой артиллерии враг трижды бил по Никополю. В городе повреждены здание медучреждения, два учреждения образования, адвокатское бюро, почти десяток многоэтажек и электросети", - сообщил он.

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Лукашук добавил, что оккупанты также ударили по Марганцу, в результате повреждены два жилых дома и хозяйственная постройка. По его словам, обошлось без жертв.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба ВСУ, российские оккупанты с начала суток нанесли 16 ракетных ударов по территории Украины. В частности, по городу Хмельницкий и населенному пункту Украинск Донецкой области.

Кроме того, враг нанес 4 авиационных удара и совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В Генштабе подчеркнули, что угроза дальнейших ударов по всей территории Украины остается высокой.

Также сообщается, что российские войска, несмотря на значительные потери на линии фронта, продолжают попытки наступления на пяти направлениях - Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском.

Общие боевые потери России среди личного состава по состоянию на 18 февраля достигли около 142 тыс. 270 человек.

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