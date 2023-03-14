Без света оказались более 1 тысячи абонентов.

Во вторник, 14 марта 2023 года, российские оккупанты обстреляли Курахово Донецкой области. В результате атаки повреждены восемь жилых многоэтажек и электроподстанция.

"Россияне обстреляли Курахово из артиллерии поздно вечером – по предварительной информации, обошлось без жертв. Но повреждены восемь многоэтажек и трансформаторная подстанция – более 1 тыс. абонентов оказались без света", – сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

Он отметил, что электроснабжение будет восстановлено, как только позволит ситуация с безопасностью.

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Обстрелы Донецкой области: последние новости

14 марта оккупанты ударили по Краматорску Донецкой области. В результате атаки погиб человек, еще девять человек получили ранения. Были повреждены, в частности, девять многоэтажек и детский сад.

За сутки, 13 марта, в области из-за российских обстрелов погибло трое и получили ранения 14 человек. Известно о двух погибших в Константиновке и одном в Авдеевке.

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