Пострадал центр Семеновки - больница, админздание, жилые дома

Российские войска нанесли авиаудары по приграничному городу Черниговщины, сбросив управляемые авиабомбы. Об этом сообщил в Телеграмм-канале председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

По его информации, 4 января россияне сбросили 4 КАБа на пограничный город Семеновка.

"Целили в центральную часть, по жилому массиву. По состоянию на 23:00 предварительно известно о 7 раненых, им оказывают необходимую помощь. Поисково-спасательные работы продолжаются. На месте происшествия работают все необходимые специальные службы", - проинформировал Чаус.

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Повреждения получили админздание, больница, кафе, жилые дома и автомобили мирных граждан.

Обстрелы Черниговщины Россией - что известно

3 января Российская армия осуществила тройной ракетный удар по Чернигову. В результате атаки погиб пожилой мужчина, 7 местных жителей получили ранения, частные дома подверглись разрушениям.

Россияне убили мужчину 1952 года рождения. Оккупанты могли применить ракеты "Искандер-М", потому что на месте обстрела образовались большие воронки. Полностью разрушены два дома, еще около 10 имеют повреждения.

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