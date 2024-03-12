Украинские военные уничтожили 27 боевых бронированных машин и 23 артсистемы россиян.

Украинские военные продолжают неустанно уничтожать врага на фронте. За минувшие сутки, 11 марта, защитники Украины ликвидировали еще 910 российских оккупантов.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook сообщил, что общие боевые потери россиян по состоянию на утро 12 марта ориентировочно составили:

личного состава - около (+910) человек;

танков - 6747 (+8) единиц;

боевых бронированных машин - 12901 (+27);

артиллерийских систем / РСЗО - 10522 (+23) / 1016 (+0);

средства ПВО - 713 (+2);

самолетов / вертолетов - 347 (+0) / 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 8184 (+43);

крылатые ракеты - 1920 (+1);

корабли /катера - 26 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 13870 (+44);

специальная техника - 1691 (+5).

Ситуация на фронте по состоянию на 12 марта - главные новости

В Генштабе сообщили, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одному пункту управления противника.

Видео дня

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, зенитному ракетному комплексу Бук-М1 и радиолокационному комплексу контрбатарейной борьбы 1Л219 "Зоопарк".

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