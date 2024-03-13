На фронте есть более "горячие места", о которых мало говорят в СМИ, поскольку там ведут бои низкой интенсивности.

Вооруженные силы Украины продолжают вести боевые действия против оккупантов в жестких условиях снарядного голода из-за нехватки помощи от западных союзников. Командиры рассказали изданию Spiegel, как им приходится экономить боеприпасы и воевать дальше.

Офицеры ВСУ, с которыми пообщались журналисты, сошлись во мнении, что Силам обороны не хватает снарядов, техники и личного состава. По их словам, интенсивные бои происходят не по всей линии фронта - есть более "горячие места", о которых мало говорят в СМИ, поскольку там ведут бои низкой интенсивности. Отмечается, что на важнейших участках, в частности, возле Бахмута, Авдеевки и в Запорожской области, обе стороны закрепились на своих позициях и прорыв фронта там маловероятен.

В то же время на северо-востоке Угледара и в Харьковской области бои менее интенсивны. Поскольку им уделяется меньше внимания, у бойцов ВСУ там хуже оснащение и острее ощущается нехватка боеприпасов, а иногда они и вовсе заканчиваются.

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"Мы не сможем так долго продержаться", - поделился неназванный командир артиллерии ВСУ под Угледаром.

Однако, в целом украинские военные считают полный крах на фронте маловероятным. Они считают, что в боях наступила тупиковая ситуация. Сейчас ВСУ не добиваются большого прогресса, но и россияне не могут вытеснить их с позиций. Враг смог добиться очень ограниченного успеха.

Как рассказал военный эксперт Марк Канчиан из Центра стратегических и международных исследований, Силам обороны приходится нелегко, пока россияне наступают по всему фронту. При этом источник в украинских спецслужбах успокоил, что хотя ситуация сложная, она все же контролируемая.

Сейчас украинские войска проводят стратегию активной обороны. Они пытаются остановить атаки оккупантов, а затем наносить ответные удары.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска несут серьезные потери в войне против Украины, и эти потери необходимо компенсировать. Поэтому возможности врага в аспекте наращивания интенсивности войны будут зависеть от истощения армии РФ.

По мнению аналитиков, скоро Часов Яр станет одной из основных тем для сводок, поскольку для оккупантов, после захвата Авдеевки, это направление, станет наиболее приоритетными.

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