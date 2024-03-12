По данным аналитиков Института, ВСУ продвинулись около Богдановки.

В районе Бахмута продолжаются позиционные бои. На кадрах с геолокацией, видно, что ВСУ продвинулись около Богдановки.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). Аналитики также рассказали о ситуации в районе Ивановского. Они отметили, что командир украинской роты, действовавшей на Бахмутском направлении, заявил, что оккупанты захватили позиции на окраине Ивановского в начале марта, но с тех пор не продвинулись вперед. ISW видел геолокационные кадры, свидетельствующие о том, что россияне продвинулись до центра Ивановского, но аналитики не выявили подтверждения того, что ВСУ отбили центр Ивановского, но, возможно, они это сделали.

По данным Института под Ивановским действуют подразделения российского 102-го мотострелкового полка (150-я мотострелковая дивизия, 8-я общевойсковая армия(Южный военный округ). Также на этом направлении действуют наевники ЧВК "Вагнер".

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Ситуация на Бахмутском направлении

Как сообщил Генштаб, за сутки на фронте произошло В течение суток на фронте произошло 72 боевых столкновения. На Бахмутском направлении, Силами обороны отражено 6 атак противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Ступочки и восточнее Часового Яра Донецкой области.

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