Подразделения Сил обороны нанесли 13 ударов по районам скопления захватчиков, поразили два района сосредоточения живой силы и военной техники противника.

Оккупанты продолжают попытки наступательных действий на Бахмутском направлении, на Херсонском перегруппировывают войска.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в оперативной информации о российском вторжении по состоянию на 18: 00.

Противник, который только за вчера потерял 760 человек убитыми, продолжает попытки наступательных действий на Бахмутском и пытается улучшить тактическое положение подразделений своих войск на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях. На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется, а на Херсонском - перегруппировывает войска – сказано в сообщении.

Также отмечается, что оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты в Черниговской, Харьковской и Луганской областях.

Кроме того, на Бахмутском направлении от огня разнокалиберной артиллерии врага пострадали районы более 15 населенных пунктов, в частности, Белогоровки, Соледара, Бахмута и Майорска.

На Запорожском направлении вражеский огонь фиксировался около более 15 населенных пунктов.

В Генштабе также сообщили, что украинская авиация нанесла 13 ударов по районам скопления захватчиков, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы и военной техники противника.

Бои за Бахмут

Россияне уже несколько месяцев пытаются взять Бахмут, но до Нового года так и не смогли этого сделать. Глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что наступление на Бахмут возглавляет ЧВК "Вагнер". Пригожин бросает своих наемников "на мясо". Поле боя покрыто телами захватчиков.

Аналитики ISW уверены, что силы россиян на Бахмутском направлении уже истощены. События могут приближаться к кульминации.

В ВСУ подтвердили, что оккупационные войска РФ после активных боевых действий на Бахмутском направлении требуют оперативной паузы однако руководство России не позволит своей армии этого сделать.

Несмотря на то, что Россия не признает колоссальные потери на войне, глава ЧВК "Вагнер" внезапно засветился на "складе" трупов убитых "вагнеровцев". На некоторых кадрах он позирует на фоне куч с телами.

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